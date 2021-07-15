Загиблому було всього 19 років.

В зоні ООС 14 липня загинув 19-річний військовослужбовець, навідник танкового взводу Олександр Юрков.

Про це повідомив у Facebook Софіївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

"З сумом повідомляємо про те, що 14 липня 2021 року в районі проведення Операції Об"єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович, 2002 року народження, мешканець с.Криничувате Софіївського району", - йдеться в повідомленні.

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Центр висловив співчуття рідним та близьким Олександра.

Нагадаємо, 13 липня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил в районі с. Причепилівка Новоайдарського району під час ворожого артилерійського обстрілу з 122-мм та 152-мм калібру бойових позицій 57-ї окремої мотопіхотної бригади загинув нікопольчанин Андрій Бєляєв, 1982 року народження.

У загиблого залишились троє дітей.

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Автор: Дмитро Захаров