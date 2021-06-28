Минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

На Донбасі внаслідок гранатометного обстрілу окупантів учора отримав поранення український військовий.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом.

Вказується, що минулої доби, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів. На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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«В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний», - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу «Орлан-10») з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно придушено засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК через встановлений координаційний механізм повідомила представників СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 28 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі ООС.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Костянтин Гончаров