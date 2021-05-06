На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Український військовий сьогодні загинув на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 6 травня, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі через обстріл бойовиків один український військовий загинув, ще один дістав поранення. Загиблим виявився старший солдат Товчигречко Дмитро Іванович, механік-водій механізованого батальйону 93-ї ОМБр Холодний Яр.

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Автор: Олександр Топчій