Український військовий сьогодні загинув на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Facebook.
"Сьогодні, 6 травня, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі через обстріл бойовиків один український військовий загинув, ще один дістав поранення. Загиблим виявився старший солдат Товчигречко Дмитро Іванович, механік-водій механізованого батальйону 93-ї ОМБр Холодний Яр.
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