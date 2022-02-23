Від початку доби окупанти вже 59 разів порушували "тишу", 54 з них - із застосуванням важкого озброєння.

На Донбасі сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації один український військовослужбовець загинув, ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких - із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, окупанти обстрілювали позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарська, Богданівки, Маріуполя, Станиці Луганської, Щастя, Авдіївки, Мар'їнки та Гранітного.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та "адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога".

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині окупаційні війська обстріляли населені пункти Зеленопілля та Миколаївка, влучили у дитсадок та житловий будинок. Відомо, що одна жінка отримала поранення.

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