За словами Подоляка, одна з причин - Росія атакує власні міста.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк надав чотири пояснення вибухів у російських прифронтових містах.

Як зазначив Подоляк в Telegram, у діях російського командування відсутня логіка.

"Війна ж у прямому етері. Тому все можна бачити онлайн. І ми дійсно вже бачили, як російські ракети "бумерангом" повертаються в місце відправлення. Знаємо реальну ціну заявам про "високоточність" російської зброї — Київ, Кременчук, Одеса тільки останні приклади… Та чудово розуміємо логіку дій російського командування (точніше, її відсутність)", - зазначив він.

За його словами, одна з причин - Росія атакує власні міста.

"Перше: атака своїх міст (коли росіяни жаліли своїх співвітчизників?) власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї. Примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди", - зазначив він.

Також причиною атак по прикордонню може бути незграбність російських військових.

"Друге: в "інтелектуальних" операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла. Тому все починає горіти", - зауважив Подоляк.

Радник голови ОПУ також зауважив: "Третє [пояснення вибухів на прикордонні]: обов’язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк — зло завжди має наслідки. І завжди треба платити за рахунками… Четверте: Божий промисел. Тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами…".

Також він додав: "Єдине, чого не розумію, то чому не Вороніж, бо ж якщо за планом, то за планом".

Подоляк наголосив, що не тільки дії російської армії суперечать здоровому глузду, але і вся ця війна суперечить здоровому глузду.

"Бо сучасна Рф — це взагалі не про здоровий глузд", - написав він.

Як писав УНІАН, в російському Бєлгороді в ніч на 3 липня знову були чутні "гучні звуки". Влада Бєлгорода попередили наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть.

Раніше в Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.

Росія звинувачує в обстрілах Україну та погрожує помстою. Зокрема, речниця МЗС Марія Захарова попередила, мовляв, у разі "продовження провокацій" українцям "не поздоровиться".

На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів в російських містах готує Росію до загальної мобілізації.

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