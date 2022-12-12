Спецпідрозділ "Kraken" оприлюднив відео звільнення населених пунктів Луганщини.

Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Kraken" оприлюднив відео зі звільнення двох населених пунктів Луганської області.

Відео оприлюднили на Telegram-каналі спецпідрозділу.

Так, штурмові групи звільнили від російських окупантів села Кислівку та Котлярівку, які розташовані на північ від Сватового.

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Війна в Україні: ситуація на Луганщині

У неділю, 11 грудня 2022 року, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що поблизу Кремінної та Сватового Збройні Сили України мають певний успіх.

12 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові відбили атаки російських окупантів в районі 11 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

Раніше також стало відомо, що в Луганській області, в тимчасово окупованому місті Сватове до найманців ПВК "Вагнера" завітав HIMARS. Рашисти відпочивали в гуртожитку і не чекали "бавовни".

Як повідомляв УНІАН, раніше Гайдай висловив сподівання, що ЗСУ на Луганщині наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а у 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

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