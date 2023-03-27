На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку семи населених пунктів.

Російські окупаційні війська застосували проти українських захисників на Донеччині "сльозогінні" гранати нелетальної дії. Крім того, ворог обстріляв понад 10 населених пунктів області.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар'їнки Донецької області, але успіху не мав.

"Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар'їнка", – додали у Генштабі.

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Крім того, окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів. Серед них – Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, наразі найбільш запеклі бої точаться за три міста: Авдіївку, Бахмут та Марʼїнку Донецької області. Зазначається, що на чотирьох напрямках українські військові відбили 41 атаку ворога.

Крім того, росіяни завдали сім авіаційних та 10 ракетних ударів по Україні. Зокрема, ворог широко застосовує зенітні керовані ракети С-300.

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