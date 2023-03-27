Українські воїни відбили десятки атак з боку росіян, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України з початку доби відбили 41 атаку російських окупантів на чотирьох напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, 27 березня. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - зазначили у Генштабі.

Разом з тим на Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка, окупанти з артилерії обстріляли райони 12 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує вести оборонні дії, обстріляв ряд населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областей, Антонівку та Херсон, а також завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Ситуація на фронтах України - сьогодні це варто знати

Вранці 27 березня Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що українські воїни за добу на Куп'янському, Мар’їнському, Бахмутському й Авдіївському напрямках відбили понад 60 ворожих атак.

Ворог в Україні вже зазнав величезних втрат. Втрати росіян вже перевищують 171 тисячу осіб. Супротивник на українській землі також втратив дуже багато різної техніки, зокрема, тисячі танків та бойових броньованих машин.

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