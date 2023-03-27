Сили оборони України з початку доби відбили 41 атаку російських окупантів на чотирьох напрямках.
Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, 27 березня. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - зазначили у Генштабі.
Разом з тим на Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка, окупанти з артилерії обстріляли райони 12 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ", - йдеться у повідомленні.
На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує вести оборонні дії, обстріляв ряд населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областей, Антонівку та Херсон, а також завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.
Ситуація на фронтах України - сьогодні це варто знати
Вранці 27 березня Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що українські воїни за добу на Куп'янському, Мар’їнському, Бахмутському й Авдіївському напрямках відбили понад 60 ворожих атак.
Ворог в Україні вже зазнав величезних втрат. Втрати росіян вже перевищують 171 тисячу осіб. Супротивник на українській землі також втратив дуже багато різної техніки, зокрема, тисячі танків та бойових броньованих машин.