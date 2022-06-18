Ще на Донеччині зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

У Донецькій області за добу російські загарбники вбили одну людину і поранили 11.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення", - заявив Кириленко.

"Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини", - додав він.

Водночас, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.

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