Окупанти намагаються створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 у соціальній мережі Facebook.

"В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм", - наголошується у зведенні.

При цьому, на Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Окупанти намагаються створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Крім того, на Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

Також на Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

Разом з тим, на Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

Як писав УНІАН, ЗСУ знищили пункт управління 20-ї армії Росії.

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