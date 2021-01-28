Мешканець регіону у 2016 році приєднався до розвідувального підрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині розвідника терористичних організацій «ЛНР/ДНР».

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

«На даний час затриманий співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку Збройних сил України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів по відношенню до бойовиків з числа місцевого населення.

Нині фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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Автор: Інна Андаліцька