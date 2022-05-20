Війська РФ невдало намагалися перерізати одну з головних трас на Бахмут.

На Донеччині ЗСУ "вибили" окупантів з одного населеного пункту. Окупанти намагалися перерізати одну з головних трас на Бахмут, проте на них чекала поразка.

Про це в ефірі національного марафону розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він повідомив, що учора, 19 травня, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Очеретівська, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк. Особливо багато влучань було по Бахмуту.

Рашисти намагалися відрізати одну з основних трас на місто. Проте вони не мали успіху. Замість цього ЗСУ "вибили" окупантів з одного населеного пункту.

"Один з населених пунктів також, з якого рухався ворог, звільнений. Тому важкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію", - заявив Кириленко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Бахмуті з-під завалів зруйнованих окупантами будівель дістали 6 людей. В результаті ворожого удару пошкоджено 5-поверховий будинок, адміністративну будівлю, частково зруйновано приватний житловий будинок.

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