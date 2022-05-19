В результаті ворожого удару пошкоджено 5-поверховий будинок, адміністративну будівлю, частково зруйновано приватний житловий будинок.

Внаслідок авіаудару по місту Бахмут на Донеччині пошкоджено житлові та адміністративну будівлі, в даний час рятувальники дістали з-під завалів шестеро людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інформація про авіаудар по місту Бахмут надійшла рятувальникам 19 травня о 09:34.

"З-під завалів вивільнено 6 людей, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в результаті авіаудару збройних сил РФ по місту Бахмут один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

А 18 травня стало відомо про збільшення кількості жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Бахмуті. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

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