На Донецькому напрямку окупанти формують зведені підрозділи. Вони створили нову БТГр з тих, які втратили боєздатність. А частину війська відправили на відновлення сил.
Відповідною інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у свіжому зведенні з фронту.
"На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів.Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр", — повідомили в Генштабі.
Противник також вивів із зони активних боїв підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. Їх відправили відновлювати боєздатність після відчутних втрат.
Нагадаємо, згідно із заявою голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти наступають вздовж траси Бахмут-Лисичанськ. Населені пункти біля неї знаходяться під безперервними обстрілами. Рашисти прагнуть перерізати маршрут, щоб взяти українських захисників в оточення. Однак угруповання ЗСУ на Луганщині не відрізане.
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