Європейські військово-політичні еліти продовжують панічно і безпідставно боятися Росії, вважає Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду європейським експертам, які все ще не до кінця розуміють, як воює російська армія.

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Подоляка, у низки європейців, особливо в навколовоєнних експертних колах, все ще є сумніви щодо того, як саме воює "друга армія світу".

Зокрема, європейські військово-політичні еліти продовжують панічно і безпідставно боятися "настільки дивного для XXI століття юридичного утворення під назвою "РФ", вважає радник глави ОПУ.

Він наголосив, що замість проведення експертних суперечок на засіданнях військових комітетів, у Європи є можливість отримати реальну інформацію про боєздатність російської армії - прямо з поля бою на сході України.

"Є дуже просте і надійне рішення. Передайте Україні (українським Збройним Силам) порівнянну кількість важкої артилерії і далекобійних MLRS, щоб на полі бою виник певний паритет за кількістю пострілів. Війна-то зараз йде переважно артилерійська, далекобійна. І ось як тільки відносний паритет по стволах/пострілах буде досягнуто, тоді всі в прямому ефірі зможуть оцінити, наскільки боєздатна Росія, як вона воює і чому "кількість – це зовсім не вміння, а чистий та безмежний примітивізм"... Просто – а тепер по складах – дайте нам паритетний обсяг далекобійної артилерії/РСЗВ, і в лічені дні отримаєте будь-які об'єктивні дані: хто є хто, як воює; що таке російська армія насправді...", - вважає Подоляк.

Як писав УНІАН, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зараз Україні насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО і боєприпаси до них; забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО.

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