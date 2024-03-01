Загальна кількість російський втрат сягнула понад 414 тисяч загарбників.

Українські воїни продовжують систематично знищувати російських загарбників на фронті. Цього разу підтверджено ліквідацію кількох російських офіцерів, серед яких один топ-окупант.

Як повідомив український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", "успішно демобілізованими" стали:

мобілізований підполковник Сагідуллін Анвар;

лейтенант Ердинєєв Сойел;

Кузнєцов Данило (звання невідоме).

Втрати росіян на фронті - актуальні дані

Сили оборони України за минулу добу зменшили лави російських загарбників на 920 солдат. Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали близько 414 тис. 680 осіб.

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Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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