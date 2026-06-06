На фронті поранено лідера ВО 'Свобода' Тягнибока

На фронті дістав поранення колишній народний депутат, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Про це повідмив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. "Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!", - написав мер міста.
Пізніше побратим Тягнибока, старший лейтенант Тимур Книш повідомив, що поранення не смертельне, передають Новини.Live.
"Дякувати Богові, що ця новина стала гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками: це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива", - деталізував Книш.
Хто такий Олег Тягнибок
Олег Тягнибок – український політик, колишній народний депутат і багаторічний голова Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно долучився до ЗСУ. Тягнибок пішов до війська в перші дні вторгнення – наприкінці лютого 2022 року.
Повідомлялося, що він служив у структурах ССО ЗСУ. Нині він є командиром батальйону безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле", яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.
Тягнибок народився у Львові у 1968 році. Лідером партії "Свобода" став у 2004 році.
Він був народним депутатом трьох скликань, також двіі балотувався в президенти України.
Тягнибок ще до анексії пропонував позбавити Крим його автономного статусу і попереджав, що вся Росія "хвора на імперський синдром".