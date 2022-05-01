Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей.

Розпочато розслідування щодо сьогоднішнього артилерійського обстрілу окупантами Богодухівської ОТГ, внаслідок якого загинула жінка і двоє людей поранено.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В повідомленні сказано, що розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами.

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