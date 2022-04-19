Супротивник знову відкривав вогонь з артилерії, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що на Харківщині в результаті ворожих обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 17 - отримали поранення.

Наразі немає підстав для організованої евакуації жителів Харкова, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"У нас знову були обстріли з реактивних систем залпового вогню і з артилерії - знову Салтівка, Північна Салтівка... а також історичний центр Харкова... Вже у нас за добу п'ятеро загиблих і 17 людей отримали поранення", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, вночі посилено працювали й рятувальники, які виїжджали на 17 пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Синєгубов уточнив, що для ворога важливий напрямок з Ізюма на Слов'янськ, тому що битву за Харків окупанти вже програли, відтак це єдиний напрямок, який залишається для переправлення ворожих військ на Луганську та Донецьку області.

"Однак наші збройні сили так само там свої позиції тримають, постійно ведуть запеклі бої. І ворог там щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків і іншої техніки", - наголосив він.

Голова ОВА розповів, що українським військовим вдалося звільнити кілька населених пунктів в області, однак наразі важливо їх втримати, адже бої там все ще тривають.

"Ми зараз активно продовжуємо евакуацію з ізюмського напрямку - це Лозова та Барвінкове. З цих районів евакуювали близько 55 тис. людей, ще близько 20 тис. залишається там на місці. У нас організовані евакуаційні потяги. Ми проводимо евакуацію також і автобусним сполученням. Постійно комунікуємо з людьми, які хочуть виїхати власним автотранспортом, тому що оперативна обстановка здійснюється щохвилини, і ми маємо повідомляти людям, який саме маршрут там безпечний", - розповів Синєгубов.

За його словами, людей евакуйовують з цієї території, бо там, за прогнозами, відбуватимуться бойові дії.

"Щодо Харкова, наразі не йдеться про організовану евакуацію міста, для цього підстав наразі немає", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавати удари по Харкову, були жертви.

У РНБО повідомили, що 18 квітня окупанти майже по всій лінії фронту Харківської Донецької, та Луганської областей намагалися прорвати українську оборону.

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