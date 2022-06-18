Через активні бої в області критична ситуація зафіксована у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад - там відсутні вода, електрика, газ та ліки.

На Херсонщині окупанти б’ються поміж собою за розподіл територій та влади.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Facebook.

"Через активні бої на Херсонщині, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад. Відсутні вода, електрика, газ, ліки", - зазначив він.

За словами Назарова, зафіксовано багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.

"Все більше фейкових заяв від місцевих колаборантів-запроданців: двовалютна зона, російське громадянство малюкам, будівництво кораблів, навчання за російськими програмами, відновлення роботи залізниці, зокрема, сполучення з Кримом. Всім цим намагаються "обробляти" населення окупанти", - розповів спікер командування.

Він додав, що місцеві мешканці повідомляють про сутички між різними групами загарбників.

"Самі ж окупанти постійно б’ються поміж собою за розподіл територій та влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-вояки вишукують способи залишити позиції і вшитися додому", - сказав Назаров.

Раніше радники голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що командування Російської Федерації розділило підрозділи бурятів і кадировців через те, що між ними відбулися зіткнення.

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