На Херсонщині окупанти б’ються поміж собою за розподіл територій та влади.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Facebook.
"Через активні бої на Херсонщині, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад. Відсутні вода, електрика, газ, ліки", - зазначив він.
За словами Назарова, зафіксовано багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.
"Все більше фейкових заяв від місцевих колаборантів-запроданців: двовалютна зона, російське громадянство малюкам, будівництво кораблів, навчання за російськими програмами, відновлення роботи залізниці, зокрема, сполучення з Кримом. Всім цим намагаються "обробляти" населення окупанти", - розповів спікер командування.
Він додав, що місцеві мешканці повідомляють про сутички між різними групами загарбників.
"Самі ж окупанти постійно б’ються поміж собою за розподіл територій та влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-вояки вишукують способи залишити позиції і вшитися додому", - сказав Назаров.
Раніше радники голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що командування Російської Федерації розділило підрозділи бурятів і кадировців через те, що між ними відбулися зіткнення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Гонка озброєнь і великий бій: експерт назвав терміни переломного моменту у війні з РФ
- Зеленський відвідав Миколаївщину (фото)
- СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман