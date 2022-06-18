Питної води у місті немає.

У Маріуполі люди набирають технічну воду з калюж, які утворюються від проривів.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя", - розповів радник.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника мера Маріуполя, щодня до лікарень звертаються до 15 маріупольців з симптомами холери чи дизентерії. За словами Андрющенка, реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків – немає. Людей просто відправляють додому.

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