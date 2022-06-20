У Херсонській області в полоні у окупантів перебувають понад 600 людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.
"За нашою інформацією, понад 600 осіб перебувають у полоні. Це активісти, учасники АТО, люди, які всією своєю позицією показують, що вони проти того, що відбувається", - зазначив він.
За словами Лагути, людей утримують у різних місцях: у СІЗО, відділеннях поліції, приміщеннях баз відпочинку, пансіонатів, санаторіїв.
Голова ОВА додав, що в полоні вже майже три місяці перебуває мер Голої Пристані Олександр Бабич.
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони. Ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. Біля Софіївки і села Давидів Брід ЗСУ вели контрнаступальні дії.