Людей незаконно утримують у СІЗО, відділеннях поліції, приміщеннях баз відпочинку, пансіонатів, санаторіїв.

У Херсонській області в полоні у окупантів перебувають понад 600 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"За нашою інформацією, понад 600 осіб перебувають у полоні. Це активісти, учасники АТО, люди, які всією своєю позицією показують, що вони проти того, що відбувається", - зазначив він.

За словами Лагути, людей утримують у різних місцях: у СІЗО, відділеннях поліції, приміщеннях баз відпочинку, пансіонатів, санаторіїв.

Голова ОВА додав, що в полоні вже майже три місяці перебуває мер Голої Пристані Олександр Бабич.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони. Ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. Біля Софіївки і села Давидів Брід ЗСУ вели контрнаступальні дії.

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