Ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони.

ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, російська армія зараз зміцнюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу.

"У Новій Каховці три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога", - розповів він

Хлань зазначив, що біля Софіївки і села Давидів Брід були контрнаступальні дії.

"Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - сказав Хлань.

Він додав, що у Херсонській області Збройні сили України мають перевагу над окупаційними військами.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Нещодавно від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.

В окупованому місті активно діє українське підпілля - місцеві патріоти регулярно нагадують окупантам, що незабаром їм доведеться бігти або здаватися.