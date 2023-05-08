Ворожі залізні "пташки" приземлено на Сватівському напрямку, поділилися у ДПСУ.

На сході України російські загарбники за добу втратили кілька залізних "пташок".

Українські прикордонники "приборкали" три безпілотники супротивника, повідомила у понеділок, 8 травня, Державна прикордонна служба України у своєму каналі в Telegram.

"Упродовж доби на Сватівському напрямку прикордонники приземлили три ворожі дрони", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни у ніч на 8 травня масовано атакували Київську область іранськими безпілотниками-камікадзе. Супротивник запустив 35 дронів, і всі вони були ліквідовані українськими воїнами.

Уламки безпілотників впали в кількох районах Києва та наробили шкоди, постраждали п'ять осіб. Зокрема, у Святошинському районі столиці серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок.

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