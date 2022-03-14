Очільник ОДА не назвав імені вбитого депутата.

На Київщині загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні.

"Сьогодні загинув один із депутатів Броварської тергромади...", - зазначив він.

У той же час, Кулеба не назвав імені вбитого депутата. Він висловив співчуття його родині.

"Кожне втрачене життя... ми не пробачимо ніколи ворогу", - наголосив голова ОВА.

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