Стало відомо про загибель депутата Броварської ОТГ / фото pixabay.com
На Київщині загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади.
Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні.
"Сьогодні загинув один із депутатів Броварської тергромади...", - зазначив він.
У той же час, Кулеба не назвав імені вбитого депутата. Він висловив співчуття його родині.
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