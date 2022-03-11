Разом з екс-поректором Валерієм Московцем загинула його 21-річна внучка.

Російські окупанти обстріляли містечко Дергачі в Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов.

Внаслідок обстрілу російської армії сталося пряме попадання в житловий будинок. В результаті обстрілу загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Московець.

Загинула також його 21-річна внучка Анастасія. Чи були в будинку ще люди на момент атаки, поки невідомо.

"Були знайомі особисто, деякий час працював під його керівництвом. Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і професійну людину, зразкового сім'янина - батька і дідуся. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним", — йдеться в повідомленні глави ОВА.

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