21-річний уродженець Татарстану потрапив на Київщину у складі російських загарбницьких військ, а потім заблукав.

У Київській області виявили і затримали російського кулеметника, який переховувався.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України у мікроблозі Twitter.

Зокрема, у селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався.

"21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула", - йдеться у повідомленні.

При цьому, окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

Окремо сказано, що під час відпрацювання місцевості працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли два автомобілі російських окупантів: "Камаз" та "Урал", а також бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72.

"Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, оперативники ДВБ встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів. На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції.

"Викритий арсенал та пошкоджений "Торнадо-С" поліцейські також передали у розпорядження українським військовим", - сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія відправляє на війну в Україні окупантів-нацистів.