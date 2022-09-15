Кім констатує зменшення кількості обстрілів області.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім констатує зменшення кількості ворожих обстрілів території області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в Миколаївській області, фіксують майже щодня.

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"Вчора було чергове затримання, позавчора також затримано чоловіка, метою якого був пошук систем HIMARS на території області. У нас є заходи, про які ми не попереджаємо, є і планові. Проте окупанти досі мають свою мережу, з якою ми боремось", - розповів Кім.

Зменшення обстрілів області він пояснює успіхом підрозділів Збройних сил України на півдні.

"Загалом за час війни Миколаївщину не обстрілювали лише 29 днів, шість із яких припадає на останні два тижні, саме після знищення частини російських зенітно-ракетних установок С-300", - зазначив очільник області.

Як відомо, росіяни неодноразово поширювали фейки про нібито знищення установок HIMARS в Україні. Ці заяви не підтверила ні Україна, ні Сполучені Штати Америки.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці знищили на півдні дві російські пускові установки С-300 та іншу ворожу техніку.

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