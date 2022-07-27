Його вартість оцінюється приблизно в сім мільйонів доларів.

На Миколаївщині українські бійці зенітного ракетного підрозділу знищили ще один БПЛА російської армії – ймовірно, "Форпост" – вартість якого оцінюється приблизно в $7 млн.

Про це в Telegram інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У дописі зазначається, на Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Однак підрозділи повітряного командування "Південь" продовжують влучно їх знищувати.

Спокою загарбникам в українському небі не буде! Знищуємо, б’ємо на друзки, очищаємо рідне небо – написали у Командуванні.

Про БПЛА "Форпост"

Зауважимо, що безпілотник "Форпост" армії РФ – це ліцензована ізраїльська копія БПЛА Searcher MkII. Завдяки оптичній станції, яка оснащена потужним теле-та тепловізійними каналами, цей дрон може розрізняти цілі типу танк на дальності близько 8 км.

Ще одна особливість "Форпоста" – можливість "підсвічувати" цілі лазерним променем для коригування артилерії та ведення обстрілу в режимі реального часу.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Холодноярівці" із 93-бригади знищили ще один хвалений безпілотник окупантів. Мовиться про ZALA, який використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

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