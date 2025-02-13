Вони призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильних вибух.

Як повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Зазначається, що це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії.

"Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою", - додали в розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

Вас також можуть зацікавити новини: