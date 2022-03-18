Виявлено листування зловмисника з окупантами.

В Одеській області затримано чоловіка, який передавав ворогу інформацію про розташування об'єктів Збройних сил України.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Зазначається, що фахівці кіберполіції в Одеській області затримали жителя смт Сергіївка, який підозрюється в передачі росіянам інформації про розташування українських військових об'єктів.

Як встановлено, 31-річний чоловік через месенджер передавав ворогові координати стратегічних об'єктів.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності, зокрема, відповідне листування.

Слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України.

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