У Чорному морі триває маневрування корабельного угруповання РФ.

На острові Зміїний (Одеська обл.) окупанти облаштовують і зміцнюють свої позиції.

Про це заявив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, загроза ворожих ракетних ударів - висока.

Він додав, що в Чорному морі триває маневрування корабельного угруповання РФ. У його складі - великі десантні кораблі і кораблі, що несуть на своєму борту крилаті ракети.

"Мета ворога залишається незмінною - подальша блокада Одеського порту і контроль за південно-західною частиною Чорного моря. Для цього ворог в тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку встановив комплекс С-400 і проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонних і наступальних дій на острові Зміїний", - додав Братчук.

Раніше повідомлялося, що російські війська на півночі Криму розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400. В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій.

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