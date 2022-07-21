Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

На південному напрямку росіяни обстрілюють з артилерії по цивільній інфраструктурі та ведуть розвідку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА.

"Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани", - йдеться у повідомленні.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив про зміну "цілей" в Україні. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україна нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

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