На півдні українські військові та авіація за добу нанесли понад 100 уражень ворожих позицій.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.
"Наші підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій", - зазначив він.
Зокрема, вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки.
"Вгамовано" 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку", - розповів Назаров.
Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про основні мішені для окупантів в Україні.
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