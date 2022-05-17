Знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки, а також 29 окупантів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

На півдні українські військові та авіація за добу нанесли понад 100 уражень ворожих позицій.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.

"Наші підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій", - зазначив він.

Зокрема, вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки.

"Вгамовано" 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72 та іншу броньовану техніку", - розповів Назаров.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про основні мішені для окупантів в Україні.

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