Дмитро Лунін зазначив, що отримує чимало скарг на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів.

На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, чимало скарг отримує в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів.

"Звертаються як жителі області, так і люди, які приїхали до нас з інших регіонів. Тому Рада оборони Полтавщини заборонила рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи без шумопоглинача", - зазначив Лунін.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Київрада заборонила на час війни їздити у столиці на автомобілях без глушників та запуск феєрверків.

Також Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейки щодо феєрверків та пересування Києвом на транспорті без системи шумопоглинання.

У Київській міській військовій адміністрації заявляли, що заборонено використання піротехнічних виробів на території міста, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

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