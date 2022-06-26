Заборона діє не там, де наразі активні бойові дії.

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейки щодо феєрверків та пересування Києвом на транспорті без системи шумопоглинання.

Як зазначили в ЦПД, заборона діє не там, де наразі активні бойові дії.

"Київрада ухвалила рішення про заборону продажу феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території Києва. … Наразі зареєстровано законопроект про заборону салютів та феєрверків на час воєнного стану по всій території України", - наголосили експерти.

Також там пояснили, що не вийде "просто сплатити штраф", якщо купив авто і зняв глушник.

"Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України. … Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - зазначили в Центрі.

Як писав УНІАН, у Київській міській військовій адміністрації заявляли, що заборонено використання піротехнічних виробів на території міста, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

Також у Києві на час війни заборонили продаж та запуск феєрверків, їзду без глушника.

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