Проти затриманого порушили кримінальні справи.

ФСБ Росії заявила про те, що нібито запобігла спробі замаху на російського гауляйтера Криму Сергія Аксьонова.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на спецслужбу, затриманий громадянин Росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ і пройшов на території України курс навчання розвідувально-підривної діяльності, в тому числі – навчання мінно-вибуховій справі".

"У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію Республіки Крим і почав готуватися до здійснення теракту, який планував здійснити шляхом підриву легкового автомобіля глави республіки. Однак довести злочинний умисел до кінця підривник не встиг, так як при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий", – повідомили в ФСБ.

Повідомляється, що проти затриманого порушили кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 КК РФ (замах на вчинення терористичного акту), а також ч. 1 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Ситуація в Криму

Зовсім недавно Аксьонов скаржився на диверсії в Криму.

Також колаборанти показували руйнування Чонгарського мосту і зізнавалися про негативні наслідки для них від цього.

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