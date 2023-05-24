Крім того, "націоналізації" підлягають інші об'єкти у Криму, зокрема будинок Меджлісу.

Окупаційна "влада" Криму анонсувала "націоналізацію майна ворогів Росії". Зокрема, загарбники заявили, що відберуть квартиру, що належить першій леді України Олені Зеленській.

Як повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, окупанти "націоналізують" низку об'єктів, у тому числі будинок Меджлісу у Сімферополі, квартиру Зеленської у Ялті, а також майно українських олігархів. При цьому конкретних імен зрадник не назвав.

"У російському Криму вороги Росії не зароблятимуть. Без варіантів. Всі, хто мріє, що у Криму щось буде - нехай залишать свої мрії у спокої", - заявив гауляйтер.

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ЗСУ готуються до звільнення Криму

На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ у Криму наростає паніка. За словами президента Зеленського, це є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ. На тлі цієї заяви у Криму регулярно відбувається" бавовна", яка в останні тижні помітно почастішала. Особливо серйозний інцидент стався наприкінці квітня в окупованому Севастополі. Там згоріло кілька величезних резервуарів з паливом для військових кораблів.

Також у Криму окупанти скасували шкільні лінійки після закінчення навчального року, побоюючись "бавовни". Заходи обмежено проведуть тільки для випускників.

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