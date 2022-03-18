Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.
"На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів", — зазначила вона.
Зокрема, у Донецькій області евакуація відбуватиметься з Маріуполя до Запоріжжя. Верещук додала, що наразі колона автобусів з бензовозом продовжила рух із селища Василівка, а після 9:00 із Запоріжжя мала відправитися друга колона автобусів.
"Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто йде пішки, буде організована допомога у місті Мангуш", — розповіла міністр.
У Сумській області евакуація відбуватиметься із Сум до Полтави, а також з Тростянця, Лебедина, Конотопа, Краснопілля і Великої Писарівки до Полтави.
У Харківській області сьогодні планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклія та Ізюм.
"Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей", — додала вона.
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