Коридори запрацюють у Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

"На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів", — зазначила вона.

Зокрема, у Донецькій області евакуація відбуватиметься з Маріуполя до Запоріжжя. Верещук додала, що наразі колона автобусів з бензовозом продовжила рух із селища Василівка, а після 9:00 із Запоріжжя мала відправитися друга колона автобусів.

"Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто йде пішки, буде організована допомога у місті Мангуш", — розповіла міністр.

У Сумській області евакуація відбуватиметься із Сум до Полтави, а також з Тростянця, Лебедина, Конотопа, Краснопілля і Великої Писарівки до Полтави.

У Харківській області сьогодні планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклія та Ізюм.

"Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей", — додала вона.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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