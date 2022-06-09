Після влучання зенітної ракети, російський безпілотник був пошкоджений, загорівся, після чого зустрівся з українською землею.

Запорізькі захисники записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Ціна одного такого сягає близько $100 тисяч.

Роботу вітчизняного зенітно-ракетного комплексу "Оса" зафіксував один з військових, а відео опубліковане в Telegram-каналі ТрО "Азов" Дніпро.

Зазначається, що армія Росії активно використовує БПЛА "Орлан-10" для розвідки та коригування вогню своєї артилерії. Його, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити – однак, від українського жала далеко не втечеш.

"Ефективний пуск ЗРК "ОСА"! Із захватом дивимося на стрімкий рух ракети, усвідомлюючи, що вона зберігає життя українців та недоторканість нашої, Богом даної, землі", – підписали відео військові.

Як раніше заявляв міністр оборони Олексій Резніков, наразі перед Україною стоїть низка цілей щодо озброєння через повномасштабне вторгнення РФ. Насамперед мовиться про отримання РСЗВ зразка НАТО та боєприпаси до них.

Крім того, для того, щоб підвищити ефективність на полі бою, зазначив Резніков, потрібно домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань.

Як УНІАН вже писав, передодні США відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакета військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

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