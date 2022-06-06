Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав не нехтувати повітряними тривогами.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Полтавщиною ворожу ракету.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!" – написав він.

Час та район збиття ракети, з очевидних причин, наразі не уточнюється. Лунін закликав не нехтувати повітряними тривогами.

У Херсоні прогриміли вибухи

Вранці, 6 червня, жителів тимчасово окупованого Херсона розбудили вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.

Місцеві повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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