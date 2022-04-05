За прогнозом, вода очиститься орієнтовно через 3-4 дні.

На Тернопільщині внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено резервуар із рідкими аміачними добривами, як наслідок вони вилилися в ґрунт і проникли у водоносні шари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ОВА Володимир Труш.

"Учора пізно ввечері відбувся ракетний удар по Тернопільщині. Ракета була націлена на один з об’єктів критичної інфраструктури. Її збили підрозділи ЗСУ і до цілі вона не долетіла. Зовні наслідків не було видно вночі. Згодом побачили, що осколками було пошкоджено величезний резервуар із рідкими мінеральними добривами. Значних втрат нанесено підприємству, а добрива вилилися у ґрунт. Це війна. Цілились в один об’єкт, а попали в інший. І спричинили не менше неприємностей", – констатує Труш.

За його словами, аналізи ґрунту і води, які провели сьогодні вранці і в обід, перевищення вмісту аміаку не показали.

"Але станом на 17 год вміст аміаку у воді різко зріс. Відтак ми рекомендували жителям визначеної території Кременецького району не вживати до пиття воду з криниць, а використовувати її хіба лише для технічних потреб. Заборонено вилов риби. А підприємства, які використовували воду з річки Іква для промивання засобів виробництва, ми закликали теж зараз цього не робити", – розповів про прийняті рішення голова ОВА.

За його словами, жителям потерпілих територій вже відправили питну воду, сьогодні ввечері її роздаватимуть людям.

"Обласна ДСНС також забезпечить резервуари з водою, яку можна буде набрати і використовувати як технічну", – додав Труш.

За його прогнозом, через 3-4 дні вода у криницях уже не нестиме загрози для людей і її знову можна буде пити.

Як відомо, російські окупанти вперше від початку повномасштабної війни обстріляли Тернопільщину, в результаті серйозно пошкоджено один зі стратегічних об’єктів.

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