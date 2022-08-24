Голова ОВА закликав вінничан залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

У Вінницькій області спрацювала протиповітряна оборона, знищено повітряний об'єкт.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі", - зазначив він.

Голова ОВА закликав вінничан залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Зауважимо, повітряну тривогу у Вінницькій області сьогодні оголошували 5 разів. Четверта повітряна тривога тривала з 15:45 до 16:30. Тоді і з'явилася інформація про роботу ППО в області.

Нагадаємо, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря. Згодом у МВС назвали ім'я командира підводного човна, з якої запустили ракети по центру Вінниці

В результаті обстрілу загинули 28 людей, за медичною допомогою звернулися понад 200 осіб.

Сім'ї загиблих і поранені в результаті удару по Вінниці отримають матеріальну допомогу.

17 липня двох поранених вертольотами доставити в опіковий центр Львова. Того ж дня поховали маленьку Лізу, яку РФ вбила ракетами.

19 липня, в лікарні померла постраждала від ракетного удару невролог Наталія Фальштинська, без мами залишилися троє дітей.

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