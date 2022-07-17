У дорозі й третій пацієнт, а ще двох важкопоранених готують до транспортування.

Двох поранених внаслідок ракетних ударів у Вінниці гелікоптерами доправили в опіковий центр до Львова.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр. Ще один пацієнт - в дорозі", - розповів він.

За словами Борзова, ще двох важкопоранених готують до транспортування.

"Таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка", - пояснив голова ОВА.

РФ вдарила "Калібрами" по Вінниці: що відомо про трагедію

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Жертв - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Раніше повідомлялося, що жертвою ракетної атаки РФ у Винниці стала 4-річна дівчинка Ліза, її мама у важкому стані в реанімації. Як повідомила бабуся маленької Лізи, її матір, яка у тяжкому стані перебуває в реанімації, не знає про смерть доньки.

15 липня стало відомо про смерть мами з маленьким сином унаслідок удару Росії по центру Вінниці. 17 липня маленьку Лізу, яку РФ вбила ракетами, поховали. З дитиною прощалися під музику скрипок.