Зловмисник - командир окремого Констанцського ордена Ушакова I ступеня дивізіону підводних човнів російського Чорноморського флоту, поділився радник міністра внутрішніх справ.

Російським підводним човном, з якого ракети були запущені по центру Вінниці, командує капітан I рангу Анатолій Варочкін.

Капітан є командиром окремого Констанцського ордена Ушакова I ступеня дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ, написав у Telegram радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це вбивця 4-річної Лізи з Вінниці та ще понад 20-ти вінничан - ...капітан 1 рангу Анатолій Варочкін. Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських вбивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - додав радник.

Нагадаємо, вранці 14 липня окупанти запустили ракети по центру Вінниці, вони потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Всього пошкоджено понад 50 будівель різного призначення і більш як 40 машин. Жертвами ракетного удару стали 24 людини, зокрема, три дитини.

За відомостями командування Повітряних сил Збройних сил України, супротивник з підводного човна, який був в акваторії Чорного моря, вдарив по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр".

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