4-річна дитина загинула внаслідок ворожої атаки, вона йшла разом з мамою на заняття до логопеда.

У Вінниці поховали маленьку Лізу - 4-річну дівчинку, яку РФ вбила ракетами. 14 липня дитина та її матір потрапили під обстріл, країна-агресорка вдарила по людях "Калібрами". Сьогодні, 17 липня, маленьку Лізу поховали, під час прощання грали скрипалі, а у труну до дитини поклали іграшки.

Про це повідомляє "Суспільне".

Попрощатися з маленькою Лізою прийшли її родичі, знайомі та просто мешканці Вінниці, які досі не можуть оговтатися після трагедії та співчувають родині дівчинки. Матір дитини не змогла попрощатися з донькою, адже нині вона перебуває в одній з лікарень міста. У жінки серйозна травма черева, вона бореться за життя.

Церемонія прощання з дитиною, яку ракетою вбила РФ, відбулася у Спасо-Преображенського кафедрального собору. У дівчинки був синдром Дауна, а у шість місяців їй робили серйозну операцію на серці, про що "Суспільному" розповіла її бабуся. 14 липня, коли окупанти вдарили по Вінниці "Калібрами", дитина загинула миттєво.

"Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: "Не спиш". А бабуся робила вигляд, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам'ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім'ї — найважче", — розповіла журналістам колега бабусі Гелена Сидоренко.

Ще одна жінка, яка знає родини маленької Лізи, розповіла, що матір дитини нині у важкому, проте стабільному, стані. Жінка вже прийшла до тями, хоча ще погано розуміє, що відбулося. Їй навіть не сказали про поховання Лізи.

"Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували. І сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які необхідні їй, і тим людям, які потерпіли від трагедії. Адже, окрім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали", — розповіла "Суспільному" Олена Верлан-Кульшенко.

Маленьку Лізу поховали на міському кладовищі на Сабарові. Під час церемонії прощання з дитиною грали скрипалі. Вони виконали "Червону калину" - дівчинка дуже любила слухати гру скрипки. У труну дитині поклали квіти та іграшки. Маленькому янголятку вдягли віночок з білими квітами.

Ракетний удар по Вінниці: що відомо про черговий воєнний злочин Росії

14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Жертв - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Раніше повідомлялося, що жертвою ракетної атаки РФ у Винниці стала 4-річна дівчинка Ліза, її мама у важкому стані в реанімації. Як повідомила бабуся маленької Лізи, її матір, яка у тяжкому стані перебуває в реанімації, не знає про смерть доньки.

15 липня стало відомо про смерть мами з маленьким сином унаслідок удару Росії по центру Вінниці.