Гроші на такі виплати виділятимуться з міського та обласного бюджетів.

Сім'ї загиблих і поранені в результаті ворожого удару по Вінниці отримають матеріальну допомогу з міського та обласного бюджетів.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов під час інформаційного телемарафону.

"Всі питання, що стосуються поховання загиблих, ми беремо на себе за рахунок міського бюджету. Також буде надана матеріальна допомога, і ми домовилися з обласною владою - по 50 тис.грн сім'ям загиблих. Пораненим - це 70 осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні, по 25 тис.грн виділятимуть міський та обласний бюджети. Що стосується медичного забезпечення, всі поранені в лікарнях забезпечені, персонал - біля них", - сказав він.

За словами Моргунова, серед поранених на сьогодні чотири людини знаходяться в критичному, ще 15 - у важкому стані.

Удар по Вінниці:

14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря. Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.

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