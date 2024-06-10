На війні загинув лідер 'Добровольчого руху ОУН' Микола Коханівський

Він воював на сході України з 2014 року.

На фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела в батальйоні ОУН.

Зазначається, що Коханівський загинув в окопі. Інформації про дату прощання з захисником немає.

У мережі повідомляють, що Микола Коханівський загинув Харківському напрямку фронту, поблизу Вовчанська.

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"На Харківському напрямку фронту поблизу Вовчанська загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Співчуття побратимам, посестрам, рідним, близьким, друзям… Честь...", – написав у своєму Телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Микола Коханівський воював на сході України з 2014 року.

Загибель українських захисників та захисниць на фронті

У Харківській області загинув український військовий фотограф Арсен Федосенко. Він отримав важке поранення внаслідок влучання КАБу. Відомо, що протягом кількох місяців Арсен Федосенко служив у 518-му батальйоні у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Наприкінці травня на війні загинула 25-річна парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Вона не дожила до свого дня народження лише кілька днів.

Раніше стало відомо про загибель під час виконання бойового завдання пілота, начальника штабу – першого заступника командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації підполковника Дениса Василюка. Він здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

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