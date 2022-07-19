Для цього окупанти відібрали у працівників станції пропуску.

В Енергодарі на захопленій Запорізької АЕС російські окупанти знову порушили норми ядерної та радіаційної безпеки, піддавши персонал небезпеці.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Військові РФ вчора, 18 липня, відібрали у двох працівників санкції перепустки, а також зайшли на "брудну" естакаду і в радіаційну зону блоку №2 ЗАЕС.

"Звичайно ж, про питання безпеки вони не хвилювалися і порушили всі встановлені норми і процедури проходження і перебування в цій зоні. Не було ні спеціального одягу, ні передбачених підготовчих процедур перебування в ній", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", нікому не відомо, що російські військові могли занести в приміщення і залишити там: зброю, вибухівку.

"А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре! "Енергоатом" в установленому порядку проінформує МАГАТЕ та інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу поблизу фронту.

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