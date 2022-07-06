За даними видання, росіяни утримують на території станції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

Російсько-окупаційні війська фактично перетворюють захоплену Запорізьку АЕС й водночас найбільшу в Європі атомну електростанцію у військову базу поблизу фронту і використовують її як щит.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських чиновників.

Зазначається, що позиції ВСУ знаходяться в 3-4 км від АЕС на протилежному березі Дніпра, однак враховуючи невіднятну небезпеку артилерійських боїв навколо дієвих ядерних реакторів, українські військові безсилі що-небудь зробити.

За даними WSJ, в червні росіяни розгорнули на території об'єкта "Смерчі", "Гради", танки і бронетранспортери. В той самий час земля навколо станції порізана траншеями, а старші фахівці російської державної корпорації "Росатом" облаштували свою базу в охоронюваному бункері під АЕС.

"Схоже, що це одна з тактик росіян – взяти об'єкт критично важливої інфраструктури і використовувати його як щит", – говорить колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Ми не збираємося штурмувати станцію. Єдиний спосіб – оточити її, захопити прилеглі райони і вимагати від окупантів піти.

Журналісти WSJ поспілкувалися також зі співробітниками Запорізької АЕС та їх сім'ями. Вони побоюються, що висхідна мілітаризація станції може призвести до нової аварії всього в 300 милях від Чорнобиля, місця найстрашнішої ядерної катастрофи в історії.

Минулої середи український "Енергоатом", який досі керує АЕС, повідомив, що російські війська загрожують осушити охолоджувальні басейни, щоб знайти зброю, яку, як вони підозрюють, сховали під водою бійці українського опору.

За даними видання, це може стати серйозною проблемою для АЕС, яка потребує постійного потоку фільтрованої води для охолодження своїх реакторів і відпрацьованих паливних стрижнів.

Захоплення Запорізької АЕС

Окупанти контролюють Запорізьку АЕС ще від початку березня. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

За інформацією "Енергоатому", окупанти готують серйозну провокацію на об'єкті, щоб звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них "зізнання".

Також військова розвідка України попереджала, що через окупантів безпечна робота Запорізької АЕС опинилася під загрозою. На підприємстві виникла нестача витрачених матеріалів і запчастин, які застосовуються в обслуговуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: